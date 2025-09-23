Il cantante italiano colpito da un tumore, come sta: rotto il silenzio – Era luglio quando la notizia dell’interruzione del tour aveva sorpreso e spiazzato i fan. Un calendario ricco di date improvvisamente cancellato, senza spiegazioni dettagliate. Poi, ad agosto, è arrivata la conferma che quella scelta non era frutto di un capriccio o di una necessità logistica, ma la conseguenza di un problema di salute serio. Fabio Concato, voce amata della musica italiana, ha scelto la via della trasparenza, comunicando ai suoi sostenitori di essere in cura per un tumore. Una rivelazione che ha colpito il pubblico, trasformando il suo silenzio in un’attesa carica di speranza.

Da quel momento, i social del cantautore si sono trasformati in un fiume di messaggi di incoraggiamento e vicinanza. Commenti pubblici, ma anche centinaia di note private inviate da chi con le sue canzoni è cresciuto o ha trovato conforto nei momenti più delicati. Concato, che per settimane aveva preferito non apparire, ha deciso di ricambiare quell’affetto con un messaggio scritto di suo pugno, arrivato dopo oltre un mese di silenzio. Parole che hanno commosso i fan e che confermano la sua volontà di non arrendersi.

Le parole di Fabio Concato sui social

Nel post pubblicato sui suoi canali ufficiali, l’artista si è rivolto direttamente a chi lo sta sostenendo in questo percorso: “Cari amici, vi ringrazio tanto dell’interessamento e dell’affetto che ogni giorno mi regalate e che mi danno tutto ciò di cui ho bisogno: le parole affettuose sono parole d’amore che messe insieme diventano preghiera, e io ne respiro tutta la sorprendente energia. Grazie!”. Un pensiero intimo, quasi confidenziale, che restituisce il senso di comunità nato attorno a lui in queste settimane difficili. Poi, un’aggiunta che ha rassicurato i fan: “Tutto procede dunque, compreso il mio desiderio di ‘guarire’ sempre più determinato. Sono certo che ci rivedremo presto perché, come cantava il Poeta, ‘io sono ancora qua… e già!’. Vi voglio bene”.

Concato, che con brani come Fiore di maggio e Domenica bestiale ha lasciato un segno nella musica italiana, continua a trasmettere la sua sensibilità anche in un momento personale così delicato. La citazione del celebre ritornello di Vasco Rossi (“io sono ancora qua… e già!”) è diventata un simbolo della sua resilienza, un modo per dire che la sua voce non si è spenta e che la battaglia è in corso. La scelta di condividere questo messaggio, pur breve, ha riacceso l’entusiasmo dei fan, che ora attendono con rinnovata fiducia di poterlo rivedere sul palco.

