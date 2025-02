Iginio Massari, è polemica sul prezzo delle sue chiacchiere: la cifra folle e la replica del noto chef

Iginio Massari ha presentato le sue chiacchiere, il dolce tipico del Carnevale, e subito è scoppiata la polemica. Il motivo? Il prezzo considerato da alcuni proibitivo. La figlia Debora parla di “polemiche gratuite e fuorvianti”. Lo stesso Iginio Massari ha risposto alle accuse, spiegando il motivo di tale prezzo. (Continua dopo le foto)

Come sono le chiacchiere di Iginio Massari

Lui le chiama “lattughe”, da buon bresciano. Le chiacchiere sono il dolce tipico del Carnevale e non mancano nel menù della pasticceria del noto chef, che ha descritto il meticoloso processo produttivo di questo dolce. “Stendiamo la pasta a macchina fino a 2 millimetri, poi la tiriamo a mano fino a farla così sottile da poter leggere l’ora attraverso. La friggiamo in olio di qualità, poi le mettiamo in verticale per eliminare l’olio in eccesso. Una tira la pasta, tre la modellano, due la friggono evitando che si arriccino”, ha spiegato Massari, che ha aggiunto che l’olio viene cambiato “ogni due ore, scartandolo prima che si ossidi”. A quanto vengono vendute? (Continua dopo le foto)

Il prezzo delle chiacchiere di Iginio Massari

Le chiacchiere di Iginio Massari vengono vendute a 100 euro al kg. Il famoso pasticcere e i figli però hanno subito precisato che “ogni chiacchiera pesa circa 10-15 grammi. Una porzione da 3 pezzi pesa 40 grammi e costa 4 euro. Con 6 euro si acquistano 5 chiacchiere”. Un prezzo, sottolinea Nicola Massari, “paragonabile a cappuccino e brioche”. “Socialmente perché fine a sé stessa, logicamente perché il valore non si misura in peso. Chi ci sceglie capisce il valore del prodotto. Chi non lo capisce, è libero di comprare altrove”, le parole di Debora Massari. Cosa ha detto invece lo chef sulle chiacchiere da 100 euro al kg?

