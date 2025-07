Holger Rune “broccola” una collega, lei lo gela: “Ci ha provato, cosa gli ho risposto”

Holger Rune, 22 anni, attuale numero 9 del ranking Atp, ha provato a corteggiare Veronika Kudermetova, ma senza successo. È stata la stessa tennista russa, oggi numero 40 al mondo, a rivelare il curioso episodio durante un’intervista al podcast La primavera nos llama, condotto da Elena Vesnina.

“Rune mi ha scritto su Instagram e ci ha provato”, ha raccontato Kudermetova, 28 anni, sposata con Sergei Demekhine, ex tennista e oggi suo allenatore. La risposta, però, non ha lasciato spazio a equivoci: “Gli ho detto che sono troppo vecchia per lui e che, se avesse guardato il mio profilo, avrebbe visto che sono sposata”.

Secondo quanto riferito dalla russa, Rune si sarebbe scusato, ma avrebbe poi cambiato atteggiamento: “Da quel momento non mi ha nemmeno più salutata ai tornei”, ha aggiunto ironicamente, lasciando intendere come l’episodio abbia generato un certo imbarazzo.

Il dettaglio che rende il tutto ancora più curioso è che il tentativo di approccio di Rune sarebbe avvenuto mentre il danese era ancora legato alla modella Carolina Donzella. Il ragazzo danese, insomma, è decisamente intraprendente e si agita parecchio… non solo in campo.

