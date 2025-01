Helena e l’errore dopo il televoto al “Grande fratello”: cosa c’è dietro. L’eliminazione di Helena Prestes all’ultimo televoto ha scatenato una pioggia di polemiche sui social. Molti utenti convinti che l’uscita dalla Casa della modella brasiliana non sia altro che un’ingiustizia, hanno evidenziato alcune presunte irregolarità sulle modalità di svolgimento del televoto. Gli indizi portati sul piatto dai fan della gieffina eliminata sembrerebbero convincere una buona fetta di pubblico. Scopriamo insieme cosa si è scoperto dopo analisi più approfondite su questo spinoso caso. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’eliminazione di Helena fa scoppiare la polemica

L'esito dell'ultimo televoto del "Grande Fratello" ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché i sondaggi online davano quasi per certa l'eliminazione di Shaila Gatta, con percentuali molto elevate. Anche il clima generale sui social media e nei forum dedicati al programma sembrava indicare chiaramente una preferenza per salvare Helena Prestes a discapito di Shaila. Per questo motivo, l'annuncio di Alfonso Signorini, che ha comunicato l'eliminazione di Helena, ha scatenato una vera e propria rivolta sui social.

Le presunte irregolarità del televoto

Dopo la puntata, moltissimi telespettatori del programma “Grande fratello” a supporto di Helena si sono riuniti sui social gridando al televoto truccato. L’ipotesi sarebbe scaturita dal fatto che nel documento caricato sul sito ufficiale che mostrava le percentuali del televoto, la scritta sopra i dati riportava la domanda “Chi vuoi salvare?”, anziché “Chi vuoi eliminare?”.

Questo dettaglio ha spinto migliaia di utenti a sospettare che il televoto fosse stato manipolato per confondere i votanti, arrivando persino a contattare il Codacons per denunciare un presunto scandalo. Ma cosa è emerso ora che il caso è scoppiato e che i riflettori sono puntati sulla produzione del reality?

