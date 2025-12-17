Hamilton porta un regalo di Natale alla Ferrari: un gesto semplice ma significativo

Nel cuore di Maranello, Lewis Hamilton ha scelto un modo originale per salutare i membri della Gestione Sportiva della Ferrari: un regalo natalizio personale consegnato a ciascun collaboratore, oltre mille persone, della scuderia.

Il regalo non è stato pensato per i social: all’interno di ogni confezione, un cofanetto Fortnum & Mason con selezione di tè (Breakfast Blend da 25 bustine), biscotti Lemon Curd e Tea Cookies e una scatola di Napolitains al cioccolato (latte e fondente). Un assortimento pensato per le pause tra i turni lunghi e le settimane serrate della vita in reparto corse.

A rendere il gesto speciale è il bigliettino personale: poche righe e una firma essenziale, “Happy Holidays, From Lewis”. Un messaggio che sposta il dono dal protocollo al personale, mostrando attenzione e rispetto verso chi lavora dietro le quinte della prima stagione di Hamilton in rosso, conclusa con risultati deludenti ma con grande impegno.

In un ambiente come quello di Maranello, dove ogni gesto viene letto attentamente, il regalo di Hamilton va oltre il semplice pacco: è un messaggio di vicinanza e di gratitudine, un modo per rafforzare legami e morale all’interno della squadra, a pochi giorni dalla fine del Mondiale 2025 di Formula 1.

