Achraf Hakimi rischia il processo per stupro in relazione ai fatti avvenuti nel 2023. A riportare la notizia è il quotidiano francese Le Parisien, che ha rivelato come la procura di Nanterre abbia formalmente chiesto il rinvio a giudizio per l’ex difensore di Inter e Borussia Dortmund, oggi in forza al Paris Saint-Germain. L’accusa riguarda una presunta violenza sessuale nei confronti di una giovane donna, avvenuta nell’abitazione parigina del calciatore.

Spetterà ora al giudice istruttore decidere se confermare o meno i termini dell’accusa: in caso di processo, Hakimi rischia fino a 15 anni di carcere, come previsto dal codice penale francese per questo tipo di reati.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Achraf Hakimi is facing up to 15 years in prison for rape charges.



He has always maintained his innocence and argued he was accused for financial gain.



The prosecutor's office has just requested the indictment of the player before the criminal court.