“Grande Fratello”, cambio di palinsesto Mediaset: cosa viene trasmesso al suo posto e perchè

Tornano i cambi di palinsesto a Mediaset. Il Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, stasera, lunedì 11 novembre 2024, non andrà in onda. Un cambio di palinsesto che sembra essere stato confermato anche per la prossima settimana. In molti si stanno chiedendo quando potranno seguire le avventure in diretta dei gieffini e il perchè di questa scelta. Scopriamolo insieme.

“Grande Fratello” stasera non va in onda: il motivo

La dodicesima puntata del Grande Fratello stasera, 11 Novembre 2024, non andrà in onda e gli appassionati del noto reality di Canale 5 per vedere le vicende dei 15 concorrenti dovranno aspettare domani martedì 12 novembre. Un cambio di palinsesto confermato anche per la prossima settimana. Quindi da ora in poi il Grande Fratello andrà in onda il martedì. Perchè questa scelta? Al posto del reality condotto da Alfonso Signorini stasera, e le prossime settimane, andrà in onda La talpa-Who Is the Mole, il reality condotto da Diletta Leotta su cui Mediaset punta molto, ma che fino ad ora non ha ottenuto i risultati sperati.

