Durante la puntata di ieri, lunedì 4 novembre 2024, del Grande Fratello c'è stato un confronto acceso tra gli inquilini. In particolare, durante l'ultima settimana, l'aria era molto tesa nella casa dopo che Shaila e Lorenzo sono tornati dalla Spagna come coppia. Fino al giorno prima infatti, Shaila sembrava presa da Javier e il suo cambio di rotta ha stupito gli altri concorrenti. In molti quindi hanno deciso di schierarsi. Dopo la puntata però, Shaila e Javier si sono ritrovati in giardino. Nessuno si aspettava ciò che è successo tra i due.

“Grande Fratello”, Shaila e Lorenzo contro tutti

Shaila e Lorenzo, dopo il viaggio in Spagna e il ritorno nella casa, si sono ritrovati tutta la casa contro. Il motivo? I due, appena rientrati, hanno pensato solo a sé stessi, ritagliandosi del tempo solo per loro. Subito c'è stato un acceso confronto tra Shaila e Mariavittoria, la quale si è schierata sin da subito dalla parte di Javier. "Non ho mai provato grande simpatia per te. Ho trovato strano il tuo comportamento fin dall'inizio. Cerchi di piacere a tutti nella casa, me lo hanno confermato anche dagli altri. Forse lo fai per non finire in nomination? Penso che il tuo comportamento sia irrispettoso, soprattutto nei confronti di Javier", ha affermato Mariavittoria. "Sei entrata dicendo il contrario, se vuoi ti insegno a piangere dopo. Javier è adulto e vaccinato, può difendersi anche da solo. Mi sembra di avere mia madre qui al Grande Fratello 2024", ha replicato Shaila. Ma Mariavittoria non ha mollato la presa. "Dicevi di tenere a lui e invece non provi nemmeno a metterti nei suoi panni, Javier ha sofferto. Al posto tuo sarei andata da lui a chiedere scusa". Anche Shaila ha continuato. "Fai pace con i tuoi pensieri, perché ti stai contraddicendo: la prima settimana abbiamo pianto e riso insieme. Sei falsa e una giocatrice", le accuse.

Il rapporto tra Shaila e Javier

Inevitabilmente, il rapporto tra Shaila e Javier dopo il viaggio in Spagna è cambiato, tanto che i due ormai non si rivolgono più la parola. Javier infatti, è rimasto deluso dalla situazione. Fino a due settimane fa, lui e Shaila dormivano insieme ogni notte, poi dopo la Spagna Shaila si è avvicinata a Lorenzo così di punto in bianco. Il pallavolista ci è rimasto male e ha deciso di chiudere definitivamente con la ballerina. Dopo la puntata di ieri, qualcosa però è cambiato. Cos’è successo durante la notte?

