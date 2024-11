“Grande Fratello”, la confessione di Clayton lascia gli altri a bocca aperta: “Fuori di testa” (VIDEO)

Durante la serata di ieri, domenica 3 novembre 2024, è spuntata una confessione su Clayton che ha stupito tutti. A svelare le intenzioni del gieffino sono stati Luca Calvani e Javier Martinez che hanno parlato di una rivelazione choc. Clayton, che per due mesi è rimasto un passo indietro rispetto a tutte le dinamiche del Grande Fratello, avrebbe posato lo sguardo su una gieffina e adesso starebbe valutando se fare una mossa in questa direzione. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la rivelazione choc su Clayton

Durante una chiacchierata in giardino, Luca Calvani ha fatto una rivelazione choc proprio sull’attore americano. Clayton pare voglia avvicinarsi ad una delle inquiline della casa. “Iago mi ha spiegato che lui gli ha detto che non sapeva se farsi avanti con lei o aspettare che fosse lei ad avvicinarsi“, ha detto il concorrente. Javier Martinez è stato più preciso. “Io c’ero. Sono entrato in sauna ed eravamo, io, lui e Iago. Lui inizia a parlare del fatto che le ragazze in teoria secondo lui hanno bisogno di sicurezze e si fanno desiderare. Intendeva anche voi gieffine. Poi dopo ha parlato solo con Iago di voi qui dentro e in particolare di una di voi“. Su chi vorrebbe puntare Clayton? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, cosa ha rivelato Iago su Clayton

Iago Garcia dopo cena ha svelato tutto a Mariavittoria, Amanda e Jessica. “Se mi ha chiesto con quale ragazza avrebbe una possibilità? Mi ha detto che non sa se qui le ragazze “fanno avanti e dietro”. Non sa se esporsi di più ed essere più esplicito perché magari qualcuna vuole un rapporto con lui, perché lui ha tanti fan di Beautiful. Io non riuscivo a guardarlo. Ero del tipo ‘ma davvero dici questo?!’. Lui pensa che qui ci sono delle ragazze che potrebbero starci”, ha raccontato Iago alle inquiline. Insomma, Clayton avrebbe un’idea tutta sua delle possibili relazioni che si potrebbero creare all’interno della casa del Grande Fratello. Quando Iago ha rivelato a chi sarebbe interessato, le ragazze sono rimaste senza parole.

