Gp Spagna: nuova doppietta McLaren, Ferrari sul podio e Verstappen penalizzato

Oscar Piastri ha ottenuto una vittoria significativa nel Gran Premio di Spagna 2025, conducendo la McLaren a un successo doppio con il secondo posto di Lando Norris. Charles Leclerc ha raggiunto il podio per la Ferrari, approfittando delle difficoltà incontrate da Max Verstappen, il quale, dopo una gara impegnativa, ha ricevuto una penalità di dieci secondi, finendo così al decimo posto.

PIASTRI WINS IN SPAIN!! 👏👏



He secures the victory in dominant fashion! 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ghuaB76CmD — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Ordine d’arrivo – Top 10

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) +2.4s Charles Leclerc (Ferrari) +16.2s George Russell (Mercedes) +31.0s Lewis Hamilton (Ferrari) +61.9s Isack Hadjar (Racing Bulls) +73.6s Nico Hülkenberg (Kick Sauber) +77.3s Pierre Gasly (Alpine) +1 giro Fernando Alonso (Aston Martin) +1 giro Max Verstappen (Red Bull) +31.5s (penalità)

Cronaca della gara

Partito dalla pole position, Piastri ha mantenuto il comando dall’inizio, respingendo i tentativi iniziali di Verstappen e gestendo con abilità le situazioni critiche. La corsa è stata interrotta dalla Safety Car al 55° giro per il ritiro di Kimi Antonelli a causa di un problema tecnico. Alla ripresa, Piastri ha saputo difendere la sua posizione dagli attacchi di Norris, garantendo la sua vittoria.

Verstappen, dopo un avvio aggressivo, ha incontrato problemi di degrado delle gomme e un contatto con Russell, che lo ha rallentato. Leclerc, grazie a una strategia ben pianificata e a un passo gara costante, è riuscito a sorpassare il campione olandese, conquistando il terzo gradino del podio.

BARCELONA, SPAIN – JUNE 01: Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-25 leads Liam Lawson of New Zealand driving the (30) Visa Cash App Racing Bulls VCARB 02 on track during the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya on June 01, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Classifica piloti dopo 9 gare

Oscar Piastri – 161 punti Lando Norris – 158 Max Verstappen – 136 George Russell – 99 Charles Leclerc – 79 Lewis Hamilton – 63

Le dichiarazioni

“È stata una gara impeccabile. La vettura era perfetta e la squadra ha svolto un lavoro straordinario,” ha commentato Piastri al termine della gara. Norris ha aggiunto: “Un altro ottimo risultato per il team. Continuiamo a spingere.” Leclerc ha espresso soddisfazione: “Un podio importante, soprattutto dopo le difficoltà iniziali della stagione.”

Prossimo appuntamento

Il circuito della Formula 1 si sposterà ora in Canada per il Gran Premio di Montréal, previsto tra due settimane. McLaren arriva a questo evento con il morale alto e una posizione di forza sia nella classifica piloti che in quella costruttori.

