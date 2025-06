Pronostico e statistiche F1 2025: McLaren, Ferrari e i favoriti

Il Mondiale 2025 di Formula 1 si preannuncia come uno degli appuntamenti più avvincenti degli ultimi anni, sia per gli appassionati del motorsport che per coloro che seguono il mondo delle scommesse sportive. Le numerose novità nei team e le recenti statistiche sulle probabilità di vittoria hanno alimentato il dibattito tra tifosi, esperti ed operatori di settore, rendendo la stagione un vero e proprio laboratorio di analisi e pronostici. In questo scenario dinamico, ogni dettaglio può fare la differenza, sia in pista che nei pronostici degli scommettitori.

Statistiche e pronostici: McLaren e Ferrari guidano le previsioni

La stagione 2025 di Formula 1 è caratterizzata da una serie di rivoluzioni nei team che hanno stravolto la griglia di partenza rispetto al 2024. Tra i cambi più significativi spicca il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dopo oltre un decennio con Mercedes, dove ha conquistato sei titoli mondiali. Al suo fianco, il confermato Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz passa alla Williams accanto ad Alex Albon.

Mercedes ha puntato sul giovane talento Kimi Antonelli , classe 2006, che farà coppia con George Russell .

ha puntato sul giovane talento , classe 2006, che farà coppia con . Red Bull conferma Max Verstappen e accoglie Yuki Tsunoda .

conferma e accoglie . McLaren mantiene la solida coppia Lando Norris e Oscar Piastri.

Secondo le statistiche più recenti, McLaren viene data dai bookmaker come favorita per la conquista del titolo costruttori con il 55% di probabilità, seguita dalla Ferrari al 35%. La Red Bull scivola al 6%, mentre Mercedes si ferma al 4%. Per quanto riguarda i piloti, Lando Norris è il favorito con il 40% delle possibilità di vittoria, seguito da Max Verstappen al 20% e Charles Leclerc al 18%. Gli altri team appaiono molto distaccati nelle quote e vengono considerati outsider con chance minime di successo secondo gli operatori del settore.

La stagione è partita il 16 marzo e terminerà il 7 dicembre, con tappe iconiche come Miami, Imola, Monaco e la conclusione al prestigioso Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Le classifiche attuali vedono al comando i piloti McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris, seguiti da Verstappen della Red Bull. La Ferrari, nonostante le aspettative, fatica a trovare continuità, con Leclerc quinto e Hamilton settimo.

In conclusione, il Mondiale di Formula 1 2025 è segnato da grandi cambiamenti e previsioni che vedono McLaren e Ferrari protagoniste. Le quote attuali danno la McLaren favorita tra i team, mentre tra i piloti spicca Norris. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e i valori in pista potrebbero variare con l’avanzare delle gare. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!