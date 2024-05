Gp Monaco Leclerc in pole, è l’esito delle qualifiche del gran premio del Principato dove il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato “a casa sua” il miglior risultato possibile. Pole position straordinaria annunciata per Charles Leclerc a Montecarlo. Il pilota del Cavallino ha dominato con un tempo di un minuto, 10 secondi e 260 millesimi. In prima fila insieme a lui ci sarà Oscar Piastri, che ha chiuso a 154 millesimi dal pilota della Ferrari.

La seconda fila vede ancora protagoniste Ferrari e McLaren: terzo tempo per Carlos Sainz (+0.248) e quarto per Lando Norris (+0.272). George Russell apre la terza fila, staccato di un solo millesimo da Norris, mentre Max Verstappen, a causa di un lieve impatto con il guard rail all’inizio del suo ultimo tentativo, si posiziona sesto con un ritardo di 297 millesimi da Leclerc. Delusione per Lewis Hamilton, grande protagonista delle prove libere, che si deve accontentare della quarta fila, affiancato da Yuki Tsunoda con la VISA Cash App Racing Bulls. La quinta fila porta grande soddisfazione per Alexander Albon, che riporta la Williams nella prima metà dello schieramento dopo otto anni, e per Pierre Gasly con l’Alpine, per il quale, in assenza del GP di Francia, quella di Montecarlo è la gara di casa.