Giulia Stabile, sorpresa in vacanza: con chi l'hanno beccata

Giulia Stabile, sorpresa in vacanza: con chi l’hanno beccata – A Porto Cervo, dove il lusso si fonde con il mare turchese e la movida d’élite, le vacanze diventano spesso lo sfondo perfetto per nuovi intrecci tra volti noti dello spettacolo. Proprio qui sono stati avvistati insieme Giulia Stabile e un giovane cantante figlio d’arte. C’è chi già parla di una nuova coppia nata sotto il sole della Costa Smeralda, chi invece ridimensiona il tutto a una semplice amicizia estiva. Ma tra scatti rubati e commenti sussurrati online, è difficile non farsi trascinare dalla suggestione. Dopotutto, anche l’estate ha le sue storie da raccontare.

Nelle ultime ore, Giulia Stabile è stata vista a Porto Cervo in compagnia di Holden, giovane cantautore romano e figlio del noto musicista Paolo Carta. Le immagini diffuse sui social mostrano i due artisti in atteggiamenti cordiali e sorridenti, durante momenti di svago nella celebre località della Costa Smeralda.

Carriera di Giulia Stabile: dal successo televisivo alle vacanze estive

Divenuta nota per la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Giulia Stabile si è affermata come ballerina professionista e conduttrice. Nata nel 2002, ha acquisito una notevole popolarità grazie al proprio stile distintivo e alla presenza costante sui social media. Nel corso della sua carriera, Stabile ha affrontato sia apprezzamenti sia critiche, ma resta una delle figure più seguite dal pubblico. La diffusione di uno scatto su Instagram insieme a Holden (Joseph Carta) ha riportato l’attenzione sulla sfera personale della ballerina. Holden, figlio di Paolo Carta, storico musicista e compagno di Laura Pausini, è uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Nei contenuti condivisi, Stabile ha rivolto a Holden un messaggio affettuoso, che sui social è stato interpretato come segno di un forte legame personale.

