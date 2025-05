Giro d’Italia, Pedersen vince anche a Valona e si riprende la maglia rosa: tanta Italia nella top 10

Mads Pedersen conferma i pronostici e conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2025, imponendosi sul traguardo di Valona. Dopo la vittoria nella cronometro inaugurale a Tirana, il danese della Lidl-Trek centra un altro successo pesante, che gli consente anche di riconquistare la maglia rosa ai danni di Primoz Roglic.

Gestione perfetta in salita, sprint imperiale in pianura

La tappa si è decisa lungo la selettiva ascesa della Qafa e Llogarasë, dove la Lidl-Trek ha imposto il ritmo sin dalle prime rampe. Pedersen non ha mai perso la testa, lasciando sfogare gli attacchi di Lorenzo Fortunato e Pello Bilbao, poi neutralizzati nella fase di discesa e nel tratto pianeggiante finale.

Con il gruppo nuovamente compatto, il danese ha potuto contare su un lavoro impeccabile di Giulio Ciccone e Mathias Vacek, che lo hanno accompagnato fino agli ultimi metri lanciandolo verso una nuova volata vincente.

Sul podio Strong e Aular, bene gli italiani

Alle spalle del vincitore si piazzano Corbin Strong (Israel-Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar), già protagonista nei primi due giorni. Quarta posizione per Brandon Rivera, quindi una folta rappresentanza italiana nella top ten.

Per Pedersen si tratta del secondo successo in questo Giro (dopo Tirana) e del terzo in carriera alla corsa rosa, dopo il trionfo a Napoli nel 2023.

Classifica generale: Pedersen di nuovo leader

Con questo successo, Mads Pedersen torna al comando della classifica generale, strappando nuovamente la maglia rosa a Primoz Roglic, vincitore della cronometro di Tirana. La corsa, partita forte in territorio albanese, si annuncia più aperta che mai alla vigilia del trasferimento in Puglia.

Il danese ha già dimostrato di saper lasciare il segno in ogni occasione: su cronometro, in volata e oggi anche dopo una salita impegnativa. Il Giro d’Italia ha trovato uno dei suoi uomini di riferimento.

