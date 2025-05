Giro d’Italia, è caos: cadute e ritiri, il maltempo non perdona

Il Giro d’Italia oggi si tinge di grigio, con una tappa segnata da pioggia battente, cadute multiple e paura. Un vero e proprio caos ha travolto la corsa, ed è culminato in una maxi-caduta che ha coinvolto alcuni dei nomi più importanti della competizione, costringendo al ritiro Jay Hindley, uno dei protagonisti più attesi.

L'australiano già vincitore del Giro 2022 è costretto ad abbandonare il Giro d'Italia alla 6a tappa, Potenza-Napoli. Il corridore della Red Bull-Bora è salito in ambulanza per ulteriori accertamenti

Il dramma è avvenuto all’improvviso nel centro di Sperone, dove un’asfalto reso viscido dalla pioggia ha trasformato la corsa in una trappola. Tutto è iniziato con una brusca frenata di un corridore della Red Bull Bora Hansgrohe in testa al gruppo, che ha innescato un effetto domino di scivolate.

Tra i corridori coinvolti spiccano i nomi di Richard Carapaz, Lorenzo Fortunato, Daniel Martinez, Paul Magnier, Jan Tratnik e lo stesso Hindley. Quest’ultimo, pur riuscendo a rialzarsi e a camminare sulle proprie gambe, è apparso visibilmente provato e ha dovuto essere trasportato via in ambulanza.

Di fronte alla serietà della situazione, l’organizzazione non ha esitato a fermare momentaneamente la tappa per permettere alle ammiraglie di raggiungere e assistere i corridori coinvolti. La pioggia incessante ha reso le strade un campo minato, e le proteste non sono mancate.

Alcuni atleti, soprattutto i più esperti, sono stati visti discutere animatamente con Marco Velo, membro della direzione di corsa, per chiedere una sospensione completa fino al traguardo. La decisione finale, però, resta ancora in sospeso, mentre l’incertezza si fa spazio tra corridori e tifosi.

A peggiorare la situazione per la Soudal Quick-Step è arrivata la notizia di un nuovo ritiro: Josef Cerny deve lasciare la corsa, il secondo abbandono per il team belga dopo quello di Mikel Landa avvenuto nella prima tappa a Tirana. Un colpo durissimo per la squadra, che vede ridursi drasticamente le proprie possibilità per il prosieguo del Giro.

La corsa rosa vive ore concitate, con un clima di incertezza che mette a dura prova la resistenza e la strategia dei protagonisti.

