Giro d’Italia 2025: pronostici e nuove sponsorizzazioni

Il Giro d’Italia è uno degli eventi ciclistici più attesi e seguiti al mondo, rappresentando una vetrina non solo per i corridori, ma anche per gli sponsor. Quest’anno, accanto all’attesa per le gare, si assiste a un interessante sviluppo nel panorama delle sponsorizzazioni: i fondi arabi e le criptovalute stanno giocando un ruolo chiave nel definire le nuove dinamiche economiche della corsa.

Saudi PIF: Un nuovo capitolo per la Maglia Rosa

Per l’edizione maschile del Giro d’Italia 2025, la maglia rosa, simbolo del primato, vedrà una nuova sponsorizzazione da parte del Saudi Public Investment Fund (PIF). Questo fondo, già noto per i suoi investimenti in calcio, golf e Formula 1, sta espandendo il suo raggio d’azione anche nel ciclismo. L’obiettivo del PIF è preparare l’Arabia Saudita a un futuro meno dipendente dai combustibili fossili, investendo in diversi settori, tra cui lo sport.

Fondi coinvolti: tra i 600 e i 700 miliardi di euro, con l’obiettivo di raggiungere i mille miliardi entro il 2030.

Investimenti precedenti: Newcastle United FC , tour di tennis ATP e WTA , e l’organizzazione della Coppa del Mondo FIFA del 2034.

, tour di tennis e , e l’organizzazione della del 2034. Collaborazioni esistenti nel ciclismo: Squadre come Jayco-AlUla e Liv-AlUla-Jayco già godono di supporto saudita.

La presenza del PIF rappresenta un passo significativo, allineando il Giro d’Italia con altre iniziative sportive globali che vedono il coinvolgimento di investitori mediorientali.

Parallelamente, per il Giro d’Italia Women, la maglia rosa sarà sponsorizzata da Zondacrypto, un leader nel settore delle criptovalute. Questa mossa evidenzia l’interesse crescente delle aziende di criptovalute nello sport, soprattutto in quello femminile, un settore in rapida crescita e sempre più competitivo.

La presenza di Zondacrypto nel ciclismo femminile, già attiva con il team Canyon SRAM, sottolinea la versatilità e l’influenza economica delle criptovalute nel sostenere eventi sportivi di alto livello.

La sponsorizzazione del Giro d’Italia da parte di fondi arabi e criptovalute segna un’evoluzione significativa nel mondo del ciclismo. Le quote e gli investimenti finanziari da parte di questi nuovi partner non solo arricchiscono l’evento, ma aprono anche nuove opportunità di crescita e sviluppo per il ciclismo internazionale.

Non perdere le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!