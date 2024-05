Home | Giro d’Italia 2024, Narvaez è la prima maglia rosa: Pogacar beffato in volata

Giro d’Italia 2024. È da poco terminata la prima tappa del Giro d’Italia. Il favorito Tadej Pogacar non ha rispettato i pronostici. Egli, infatti, è stato beffato in volata. Ad aggiudicarsi la prima maglia rosa è stato Jhonatan Narvaez. (Continua…)

È l’ecuadoriano della INEOS Grenadiers ad arrivare per primo al traguardo di Torino nella prima tappa del Giro d’Italia. Jhonatan Narvaez batte tutti, anche il super favorito Tadej Pogacar. Nonostante l’esaltante rimonta, lo sloveno viene beffato in volata dal vincitore della tappa e da Maximilian Schachmann. I due non hanno mai mollato la ruota del grande favorito fino al traguardo. Il ciclista ecuadoriano conquistato così la prima maglia rosa di questa edizione. Domani ci sarà la seconda tappa del Giro d’Italia 2024, ovvero la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa.