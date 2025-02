Tragedia durante il match, il giovane pugile muore a soli 28 anni: come è successo

Lutto nel mondo della boxe: il giovane pugile è morto all’età di 28 anni. Egli purtroppo è deceduto una settimana dopo essere stato ricoverato in ospedale in seguito alle ferite riportate in un match, disputatosi a Belfast, nell’Irlanda del Nord, sabato 1° febbraio. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il manager. (Continua…)

Il giovane pugile muore a soli 28 anni

Il giovane pugile è morto all’età di 28 anni in seguito alle ferite riportate in un match disputatosi lo scorso 1° febbraio. L’incontro fu interrotto al nono round, quando il pugile accusò un’emorragia intracranica. L’atleta in seguito è stato operato ed è rimasto in terapia intensiva alcuni giorni. Poco fa, però, è arrivato il triste annuncio del manager: “È con grande tristezza che siamo costretti ad annunciare che, dopo una settimana di lotta per la vita, è venuto a mancare“. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)