Calcio in lutto, il giovane calciatore muore a soli 24 anni per un terribile male

Un giovane calciatore di 24 anni è morto a causa di un terribile male. La notizia ha scosso l’intera comunità e soprattutto il mondo del pallone. Il giovane è stato dichiarato morto sabato scorso, dopo che per 24 ore non aveva dato nessun segnale a livello neurologico. I medici, come da legge, hanno fermato i macchinari che lo tenevano in vita. (Continua…)

Giovane calciatore muore per un terribile male

Un calciatore di 24 anni è morto dopo aver lottato a lungo contro un terribile male. Il suo calvario è iniziato quando i medici gli hanno diagnosticato la malattia. Nonostante i tentativi di cura e i trattamenti ricevuti, la situazione è rapidamente peggiorata, fino al ricovero in ospedale. Il giovane ha subito diversi interventi chirurgici, uno dei quali avrebbe avuto conseguenze a livello neurologico. Dopo 24 ore senza nessun segnale a livello neurologico, i medici, come da legge, hanno fermato i macchinari che lo tenevano in vita. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)