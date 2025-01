Tragedia nella notte: è morto il giornalista italiano in un’incidente stradale

Il giornalista italiano è morto nella notte in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Il giornalista avrebbe perso il controllo della sua motocicletta finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi ed è deceduto dopo l’arrivo in ospedale. (Continua…)

Screenshot

Giornalista morto in un incidente stradale

Una tragica notizia sconvolge il mondo del giornalismo italiano: un collega è morto stanotte in un grave incidente stradale. Avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e sarebbe finito contro il guardrail. Le ferite riportate nel sinistro sono apparse sin da subito molto gravi. I sanitari del 118 l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è morto poco dopo il suo arrivo. La dinamica dell’incidente è ancora in via di definizione e al momento non si escluse il coinvolgimento di altri veicoli. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)