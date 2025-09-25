Magalli, la bomba su Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: “Il vero motivo del divorzio”

Giancarlo Magalli ha deciso di raccontare un retroscena che, a suo dire, avrebbe segnato la fine del matrimonio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Il conduttore, 78 anni, amico storico del “Pippo nazionale”, ha affidato la sua versione dei fatti al settimanale Oggi, spiegando come una frattura insanabile si sarebbe consumata ormai molti anni fa, portando al divorzio della coppia che era convolata a nozze nel 1986 e che si è separata definitivamente nel 2004.

Secondo Magalli, all’origine della crisi ci sarebbe stato un episodio ben preciso. “Pippo fu operato al San Raffaele di Milano. E lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia”, ha raccontato il conduttore. In quei giorni Baudo fu assistito da Dina, la collaboratrice storica, e dalla figlia Tiziana. Quando la Ricciarelli rientrò in Italia, però, lo fece a distanza di tre giorni dall’operazione.

Un ritardo che, stando alla ricostruzione di Magalli, fece infuriare il presentatore. “Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo: era infuriato. E gliene disse di tutti i colori”, ha spiegato. La reazione della cantante lirica non tardò ad arrivare. “Lei, offesissima, fece arrivare una lettera dell’avvocato nella quale chiedeva la separazione”, ha aggiunto Magalli.

