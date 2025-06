“Eccolo, è lui”: giallo di Villa Pamphili, ora c’è la foto che non lascia dubbi – Due giorni prima del tragico ritrovamento dei corpi senza vita di una donna e della sua bambina nel parco di Villa Pamphili, a Roma, Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni, è stato fotografato mentre teneva la neonata in braccio. L’immagine è stata diffusa dalla trasmissione Rai Chi l’ha visto? e risale al 5 giugno.

Giallo di Villa Pamphili, ora c’è la foto che non lascia dubbi: “Eccolo, è lui”

Nella fotografia, Rexal Ford appare vestito in modo casual: pantaloncini, maglietta e un cappellino, mentre stringe tra le braccia la piccola, vestita completamente di rosa. La scena ha suscitato l’attenzione dei presenti, che avevano notato il pianto insistente della bambina e avevano allertato la polizia. Secondo quanto ricostruito dal programma, quando gli agenti di polizia sono intervenuti quel giorno, Ford si è presentato come il padre della bambina. Una dichiarazione che al momento non risulta confermata da documenti ufficiali, ma che ha rappresentato un primo elemento utile nelle indagini. La segnalazione alla redazione del programma ha permesso agli investigatori di ricostruire con maggiore precisione gli spostamenti dell’uomo e i suoi contatti nei giorni precedenti alla tragedia. Il programma ha anche lanciato un appello al pubblico, invitando chiunque abbia visto qualcosa o possa fornire informazioni utili a contattare le forze dell’ordine o la redazione stessa.

I corpi ritrovati a Villa Pamphili

Il dramma è esploso il 7 giugno, quando i corpi della madre e della figlia sono stati scoperti tra i cespugli del grande parco romano. La madre giaceva a pochi metri dalla piccola. Le cause del decesso della donna sono ancora oggetto di accertamenti, mentre per la bambina è stata disposta l’autopsia per chiarire le modalità esatte della morte. La scena è apparsa da subito inquietante, e le condizioni dei corpi suggerivano che potessero essere stati lì da diversi giorni. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per duplice omicidio e soppressione di cadavere.

