Genoa-Inter ultimissime e probabili formazioni. La Serie A prende il via con i campioni d’Italia dell’Inter che faranno il loro esordio a Marassi contro un Genoa in fase di ricostruzione, dopo le cessioni di Retegui e Gudmundsson. Per la prima giornata di campionato, Gilardino sembra intenzionato a schierare in attacco la coppia Messias-Vitinha. Il Genoa spera di avere Pinamonti – che ha firmato ieri – almeno in panchina. Tra i pali, è probabile l’esordio di Gollini con la maglia rossoblù, mentre in difesa dovrebbero partire titolari De Winter, Bani e Vasquez. Il centrocampo sarà probabilmente a cinque, composto da Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup e Martin.

Sul fronte Inter, Inzaghi dovrebbe confermare il consueto 3-5-2, affidandosi in attacco alla coppia Lautaro-Thuram. In difesa resta il dubbio tra Bisseck e Pavard, con il tedesco attualmente favorito per sostituire De Vrij, giocando al fianco di Bastoni e Acerbi. Il centrocampo dovrebbe rimanere invariato rispetto alla scorsa stagione.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi