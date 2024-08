Genoa-Inter 2-2, il Grifone ferma i campioni d’Italia. Nella prima giornata di Serie A, l’Inter inizia la difesa del titolo con un pareggio per 2-2 contro il Genoa. A Marassi, sono i rossoblu di Gilardino, orfani dei due attaccanti titolari della scorsa stagione, a sbloccare il risultato al 20′: Sommer valuta male un colpo di testa di Bani, la palla colpisce la traversa e Vogliacco si avventa per il tap-in vincente.

L’Inter reagisce e, alla mezz’ora, Thuram segna il gol del pareggio con un magnifico colpo di testa. Nel finale di primo tempo, Gollini è straordinario nel negare il gol a Lautaro, mentre Badelj salva di testa sulla linea il tiro a colpo sicuro di Dimarco. All’83’, Thuram porta l’Inter in vantaggio con un elegante pallonetto, ma in pieno recupero Bisseck (tra i peggiori in campo) tocca il pallone con il braccio in area. Messias si presenta sul dischetto: Sommer para il rigore, ma il brasiliano segna sulla respinta, fissando il risultato sul 2-2.