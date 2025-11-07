Genoa, De Rossi è pronto: “Può nascere un grande amore”

Daniele De Rossi riparte dal Genoa, pronto a prendere in mano una squadra in difficoltà e a riaccendere la passione di un pubblico esigente. L’ex tecnico della Roma, che comincerà la sua avventura dalla tribuna per una squalifica, ha espresso tutta la sua motivazione nella conferenza stampa di presentazione: “Ringrazio la società per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare”.

"Lo abbiamo scelto per due motivi". Diego Lopez spiega perché De Rossi è arrivato al Genoa https://t.co/pwQ0YitnER — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 7, 2025

Il debutto sarà subito impegnativo, contro una Fiorentina anch’essa reduce da un cambio in panchina con l’arrivo di Vanoli. “Il destino mi ha portato qui, è un’occasione da non perdere. Ho avuto altri contatti, ma il Genoa è una grande squadra, con un DNA fortissimo. Adatterò le mie idee al materiale tecnico che ho”, ha spiegato De Rossi, consapevole di dover dare una scossa immediata.

Subentrato a Vieira dopo il breve interregno Criscito-Murgita, concluso con l’unica vittoria stagionale, De Rossi ha mostrato realismo: “Non posso giudicare il lavoro dei miei colleghi, ma se i risultati fossero arrivati io sarei ancora sul divano. In tre giorni non posso rivoluzionare tutto, ma nessuno ci ha mai schiacciati: siamo stati puniti spesso da calci piazzati”.

Contro i viola, il tecnico giallorosso di nascita e genoano d’adozione conta sull’effetto Ferraris: “Io voglio vedere gente che va oltre i propri limiti pur di non perdere. Dobbiamo far tornare il nostro stadio un inferno per gli avversari e riportare i tifosi dalla nostra parte“.

Parlando del suo percorso, De Rossi ha aggiunto: “Di errori ne ho fatti, ma servono a crescere. Mi rivedo nello spirito del Genoa, quello che ho vissuto con Roma e Boca Juniors. Mi sento al posto giusto e può nascere un grande amore, ma prima bisogna vincere”.

Sulla scelta di accettare il progetto rossoblù, De Rossi ha chiarito: “Mi ha convinto il direttore. Ho trovato dirigenti con cui posso lavorare bene e una vicinanza umana che conta. Per me la comunicazione è fondamentale: conosco le persone, dico sempre la verità e pretendo che si remi tutti nella stessa direzione“.

Il Genoa riparte così da un allenatore giovane ma già carismatico, deciso a dare alla squadra la sua impronta e a far rinascere l’entusiasmo del popolo rossoblù.

