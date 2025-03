Gene Hackman, brutta scoperta sul testamento per i figli del primo matrimonio: cosa succede

Gene Hackman testamento. Il famoso attore Gene Hackman avrebbe lasciato un patrimonio di circa 80 milioni di dollari con un testamento che divide. Il contenuto delle sue ultime volontà, infatti, ha sollevato non poche domande. I figli del primo matrimonio hanno ricevuto una brutta sorpresa. (Continua…)

La morte di Gene Hackman

L'attore Gene Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane nella villa nella periferia nord di Santa Fe, in New Mexico. I loro cadaveri sono stati rinvenuti dalla polizia durante un sopralluogo. Non sarebbero state trovate evidenze di atti criminali ed è stata aperta un'inchiesta per fare luce sulla morte dell'attore e della moglie.

Gene Hackman testamento

Gene Hackman ha lasciato un patrimonio di circa 80 milioni di dollari. L'intera eredità era stata destinata alla moglie Betsy Arakawa, ma la donna è stata trovata morta insieme a lui nella villa nella periferia nord di Santa Fe, in New Mexico. Il testamento di Betsy, invece, prevede che i suoi beni vadano a un fondo fiduciario destinato a organizzazioni benefiche e alla copertura di debiti medici. I figli avuti da Hackman nel primo matrimonio hanno avuto una brutta sorpresa.