Gene Hackman e la moglie, come sarebbero morti: l’assurda ipotesi

La morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa sono ancora avvolte nel mistero. I due sono stati trovati entrambi deceduti nella loro villa. L’attore aveva 95 anni, mentre la moglie 65. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati ufficiali delle autopsie e dei test tossicologici, ma nel frattempo spunta una clamorosa ipotesi. (Continua…)

La morte di Gene Hackman e della moglie

L’attore Gene Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane nella villa nella periferia nord di Santa Fe, in New Mexico. I loro cadaveri sono stati rinvenuti dalla polizia durante un sopralluogo. Al momento del rinvenimento, pare che la polizia non abbia trovato evidenze di atti criminali. È stata però aperta un’inchiesta per fare luce sulla morte dell’attore e della moglie. Al momento, infatti, non è ancora chiara la circostanza e gli inquirenti sono in attesa dei risultati ufficiali delle autopsie e dei test tossicologici. Nel frattempo, però, spunta una clamorosa ipotesi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)