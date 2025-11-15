Gattuso, altri guai: un titolare costretto a dare forfait, chi giocherà al suo posto

Altri guai per Gattuso, che si appresta ad affrontare la Norvegia dovendo fronteggiare la defezione di un altro dei suoi giocatori titolari. Vero che la gara non ha riflessi sulla qualificazione (a meno di una fantascientifica vittoria per 9-0 dell’Italia), ma il Ct sperava di farne una prova per vedere a che punto è la sua Nazionale a confronto di una squadra di alto livello. E le assenze peseranno.

Riccardo Calafiori dà forfait. Il problema all’anca, che il difensore dell’Arsenal si trascinava da giorni, non è rientrato nonostante il lavoro differenziato iniziato già lunedì. E così, alla vigilia della sfida di domani sera a San Siro contro la Norvegia, l’Italia perde uno dei suoi giocatori più affidabili nel reparto arretrato.

La partita conta poco per la classifica: gli Azzurri sono già certi dei playoff e per qualificarsi direttamente al Mondiale dovrebbero vincere con 9 gol di scarto, un traguardo che definire proibitivo è un eufemismo. Ma per Gennaro Gattuso resta comunque un test importante, e la rinuncia al suo centrale arriva nel momento sbagliato.

Il reparto difensivo ora è ridotto a Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco e Gabbia, un mix di certezze e soluzioni d’emergenza che obbliga il ct a un’altra scelta delicata.

Gattuso ha spiegato così la decisione: “Ha provato e lo ringraziamo per la professionalità, la voglia e l’attaccamento che ha dimostrato e che ci fa bene come gruppo. Potevamo fargli stringere i denti ma non è corretto perché avrà partite ogni 3-4 giorni“.

Il ct non si sbilancia sul sostituto, ma restringe il campo: “Chi giocherà al suo posto? Vediamo, uno tra Buongiorno e Mancini“. Una scelta che pesa, in un finale di girone che non cambierà il destino della classifica ma resta un passaggio importante per capire quanto questa Italia abbia davvero trovato un’identità.

