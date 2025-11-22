Gasperini scende in campo ed elogia i suoi: “Cosa penso dello stop alla Serie A per la Nazionale”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della dodicesima giornata di Serie A, che vedrà la sua Roma affrontare la Cremonese. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulla condizione della squadra, sugli infortuni e sul momento dei giovani talenti, soffermandosi in particolare su Ferguson, ancora alla ricerca del primo gol con la nuova maglia.

“È comunque un ragazzo giovanissimo che arriva in un altro Paese, con altre esperienze, quindi un po’ di adattamento lo deve avere: sia nel modo di giocare le partite, sia nel modo di allenarsi, sia nella vita”, ha spiegato Gasperini. “Non ha recuperato del tutto dal problema alla caviglia, ha ancora un po’ di dolore quando calcia o colpisce la palla, ma ha grande volontà e voglia di fare. Durante la partita questi piccoli acciacchi vengono superati“.

Gasperini ha sottolineato l’impegno della squadra: “Questa squadra sta dando molto: tutti i ragazzi sono nella condizione sia mentale sia motivazionale. Non parlerei di impresa, perché dopo 11 partite non si può, però la strada tracciata è molto buona e positiva“.

Il tecnico ha poi aggiunto una riflessione più ampia: “Bisogna sognare, perché i sogni che si avverano sono rarissimi. Questo è un bel sogno: almeno qualche volta te lo ricordi e lo vivi bene, ma quelli che si avverano sono veramente pochi“.

Sul fronte infortuni, Gasperini ha fatto il punto sulla situazione della rosa: “Angelino ha ricominciato a lavorare, anche se ancora individualmente. Dybala e Bailey stanno facendo progressi, ma servono ancora i controlli dello staff medico. Hermoso ieri si è fermato per un fastidio e domani non ci sarà. Rensch ha giocato poco dopo il derby perché Wesley e Celik sono stati straordinari”.

Infine, il tecnico ha commentato le discussioni sul possibile stop dei campionati per agevolare i play-off e le Nazionali: “Il problema non lo risolviamo qua, è un problema FIFA e mondiale. Le partite sono aumentate in modo esponenziale e questo può favorire gli infortuni. Fare uno stop a metà campionato non mi piace, ma trovare del tempo concentrato per le nazionali forse sì”.

La Roma si prepara così alla sfida di domani con fiducia e determinazione, con Gasperini che ribadisce l’importanza di gestire giovani e veterani, puntando a consolidare il momento positivo e a confermare la squadra tra le protagoniste del campionato.

