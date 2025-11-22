Cristian Chivu verso il derby: “Classifica corta, è ancora presto”

Cristian Chivu si prepara al suo primo derby di Milano da allenatore. Alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma domani sera alle 20.45, il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa della condizione della squadra, degli obiettivi di classifica e dell’importanza emotiva del match, sottolineando come la concentrazione e la determinazione siano fondamentali.

“Per me è sempre la prima fino alla fine del campionato”, ha spiegato Chivu, che ha avuto modo di vivere il derby anche da giocatore. “È una gara come le altre, ma l’attesa è tanta e va gestita con maturità. I giocatori devono offrire il massimo per portare a casa il risultato. Spero sia una partita bella e divertente, che rappresenti il calcio italiano in tutto il mondo“.

Chivu ha sottolineato come il derby sia una partita particolare ma che, sul piano tecnico, richieda gli stessi principi di sempre. “Conosciamo la classifica, è corta ed è ancora presto. Dobbiamo fare di tutto per prendere i tre punti. Nei derby non esistono favorite, si parte sempre sullo 0-0 e bisogna entrare in campo con la determinazione giusta”.

Il tecnico romeno ha parlato delle mosse tattiche e delle precauzioni da prendere contro un Milan competitivo: “Conosciamo la qualità dei giocatori rossoneri, sono letali nello spazio e nello stretto, ma questo non deve stravolgere i nostri piani. Il tema tattico può cambiare da entrambe le parti, dobbiamo preparare una squadra capace di adattarsi ai diversi momenti della gara“. (continua dopo la foto)

Chivu ha poi evidenziato l’importanza di equilibrio e disciplina: “Dobbiamo essere pronti a soffrire se necessario o a dominare senza perdere l’equilibrio. Occorre accettare anche di sporcarsi le giocate, fare qualche fallo in più se serve e sfruttare l’esperienza e le caratteristiche dei nostri giocatori“.

“È una gara diversa perché è bella e seguita in mondovisione“, ha concluso Chivu. “Ci sono tre punti in palio, ma sappiamo cosa rappresenta per i nostri tifosi: vogliamo regalare un lunedì sereno e non subire lo sfottò dell’amico. Il mondo intero ci guarda e dobbiamo essere all’altezza“.

L’Inter si avvicina così al derby con la convinzione dei propri mezzi ma anche con un grande rispetto per l’avversario, puntando a interrompere il digiuno di vittorie nelle ultime cinque sfide contro il Milan e a confermare il primato in classifica.

