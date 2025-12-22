Gasperini esplode: “Allenamenti molli e leader che deludono”, cosa c’è davvero dietro lo sfogo

Roma, dopo la sconfitta contro la Juventus allo Stadium, Gian Piero Gasperini non ha trattenuto nulla. Parole nette, senza filtri, che raccontano frustrazione e delusione per un match che la sua squadra ha avuto in mano per lunghi tratti. Il tecnico ha spiegato chiaramente perché alcune dinamiche interne non gli vanno giù, tra atteggiamenti in campo e in allenamento e scelte del mercato che diventano urgenti.

Calciomercato Roma, Gasperini toglie Pisilli dalla lista dei partenti https://t.co/cDZjwpW44w pic.twitter.com/ZNq3v8ANVO — teladoiotokyo (@teladoiotokyo) December 22, 2025

Lo sfogo del tecnico nasce da un mix di motivazioni: una Roma che per un tempo ha giocato alla pari con i bianconeri e che in alcune fasi è stata addirittura superiore, ma senza concretizzare. “Non segnare neppure un gol e finire sotto mi ha fatto impazzire”, ha ammesso Gasperini. Il problema, secondo il tecnico, è l’atteggiamento di alcuni giocatori nella ripresa e in allenamento. (continua dopo la foto)

Gasperini distingue tra chi dà il 100% in ogni occasione, anche in condizioni precarie, e chi invece sembra privo della stessa grinta. È il caso, secondo lui, di Ferguson e di Tsimikas, criticati per comportamenti poco professionali, come palleggiare distrattamente prima di partite decisive.

Il tecnico ha già chiesto a Massara due interventi chiave: ricambi in attacco e sulle fasce. La Roma a gennaio dovrà affrontare campionato, Champions e Coppa Italia, e Gasperini vuole poter contare su un reparto offensivo rinnovato. I primi nomi sul taccuino sono Zirkzee, attaccante del Manchester, e Raspadori dell’Atletico, più complicato da prendere per il momento. (continua dopo la foto)

La situazione con Ferguson resta delicata. L’irlandese è tornato poco in forma dalla sosta e il tecnico non ha gradito che la priorità fosse il ritiro con la sua nazionale. Dopo un infortunio al piede, il rapporto si è ulteriormente incrinato. Con Dovbyk fuori, Ferguson ha brillato solo in Coppa Italia, ma gli atteggiamenti recenti hanno fatto esplodere Gasperini, duro davanti a Massara e alla squadra allo Stadium.

Nonostante la tensione, non ci sono novità sul fronte del tecnico: ieri Gasperini non è tornato a Roma con la squadra, una consuetudine quando la Roma gioca al Nord. Tornerà per l’allenamento di martedì, pronto a ripartire con energia e determinazione, più carico che mai.

Leggi anche: