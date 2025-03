Garlasco, rispuntano le “sorelle K”: chi sono e perché saranno riascoltate

A quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha deciso di riaprire il caso. C’è un nuovo indagato: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, che all’epoca del delitto frequentava casa Poggi. Le indagini sul delitto di Garlasco proseguono e spuntano nuovi nomi di persone che verranno riascoltate dagli inquirenti. Tra questi anche le sorelle K. Chi sono? (Continua dopo le foto)

Chi sono le sorelle K

Quelle che la stampa ha soprannominato "sorelle K" sono le cugine di primo grado della vittima: Paola e Stefania Cappa. Si tratta delle figlie di Mariarosa Poggi, sorella di Giuseppe Poggi, il padre di Chiara. Negli anni precedenti all'omicidio, i rapporti tra le due famiglie non erano particolarmente stretti. Tuttavia negli ultimi tempi, pare che Chiara avesse riallacciato i rapporti con le cugine nei mesi precedenti alla tragedia, in particolare con Stefania, che frequentava casa Poggi e si intratteneva spesso con lei.

Il mistero delle sorelle K e il fotomontaggio sospetto

Nel 2007, le gemelle attirarono l’attenzione mediatica per un gesto controverso: lasciarono un mazzo di fiori davanti alla casa di Chiara con una fotografia in cui apparivano tutte e tre insieme. Solo in seguito si scoprì che si trattava di un fotomontaggio, un dettaglio che alimentò sospetti e polemiche, ma non emersero mai elementi sufficienti per coinvolgerle direttamente nel procedimento penale. Le sorelle K vennero coinvolte anche da un testimone all’epoca.

