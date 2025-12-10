Garlasco, svolta choc con l’annuncio di De Rensis: la chiave del caso nelle nuove foto – Negli ultimi giorni, il caso Garlasco ha nuovamente attirato l’attenzione pubblica, riaccendendo il dibattito su una vicenda che ancora oggi, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, suscita interrogativi. Nuove fotografie emerse dal fascicolo d’indagine sono state considerate da alcuni esperti come potenzialmente rilevanti per chiarire la dinamica della mattina del 13 agosto 2007. Il materiale fotografico solleva questioni riguardo a tempistiche e movimenti nei pressi dell’abitazione di via Pascoli.

La discussione attuale si concentra anche sulle testimonianze raccolte nelle prime fasi dell’inchiesta. Secondo più fonti, alcune versioni fornite all’epoca presentano discrepanze che non sono mai state completamente chiarite. Tali incongruenze hanno avuto un impatto determinante sulla ricostruzione dei fatti e sulla condanna definitiva di Alberto Stasi. Alcune dichiarazioni sono state considerate decisive ma allo stesso tempo oggetto di contestazione, contribuendo a mantenere vivo il dibattito pubblico sul caso.

Nuove interpretazioni degli elementi probatori: il ruolo delle tecniche forensi

Un altro tema centrale riguarda la gestione e la reinterpretazione del materiale probatorio a distanza di tempo. Diversi analisti sottolineano come l’evoluzione delle tecniche forensi stia favorendo nuove letture di elementi già esaminati. L’obiettivo non è ribaltare le verità processuali, ma comprendere se sia possibile una rilettura che chiarisca aspetti rimasti irrisolti, senza giungere necessariamente a una riapertura formale del procedimento.

