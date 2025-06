Garlasco, il padre di Sempio rompe il silenzio: “Dov’era mio figlio quel giorno” – Il caso del delitto di Garlasco torna a occupare le prime pagine delle cronache italiane, con le indagini riaperte dagli inquirenti 18 anni dopo la tragica morte di Chiara Poggi. Sebbene ci sia già stata una condanna a 16 anni per Alberto Stasi, le autorità stanno cercando di fare ulteriore chiarezza, riaccendendo i riflettori su Andrea Sempio.

Andrea Sempio era stato in passato al centro delle indagini, ma senza prove decisive contro di lui. Sappiamo che frequentava abitualmente la casa dei Poggi, essendo lui allora uno degli amici più stretti del fratello della vittima. Durante la trasmissione Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, il padre di Sempio ha rilasciato un’intervista svelando dove si trovava il figlio il giorno dell’omicidio di Chiara.

Il racconto del padre di Andrea Sempio a “Chi l’ha visto?”

In un’intervista a Chi l’ha visto?, il padre di Andrea Sempio ha affermato con determinazione che il figlio era a casa con lui il giorno in cui Chiara Poggi è stata uccisa: “Gli altri non so dove fossero, ma Andrea era con me”. Ha descritto la situazione come stressante sin dal 2017, ma si è detto fiducioso grazie alla certezza dell’alibi del figlio.

