Garlasco, De Rensis fuori di sé: si parla di “colloquio segreto”. Cos’é successo – Il caso Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, con nuovi sviluppi che alimentano il dibattito pubblico. Durante una recente puntata di Mattino Cinque, la discussione sul delitto di Chiara Poggi si è riaccesa a seguito della presentazione di una nuova perizia effettuata su incarico del tribunale di Pavia. Dopo quasi due decenni, la vicenda resta fonte di divisioni e tensioni, come dimostrato dal confronto acceso tra i rappresentanti legali delle parti coinvolte.

Al centro della polemica si è posto l’avvocato Massimo Aiello, difensore dell’ex pubblico ministero Mario Venditti. Quest’ultimo aveva disposto l’archiviazione del fascicolo relativo ad Andrea Sempio nel 2017; Sempio stesso è stato poi coinvolto in un’indagine per corruzione giudiziaria. Aiello ha fortemente criticato la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia, affermando: “Questa è una farsa. Il procuratore di Pavia sta violando il giudicato in ogni modo. Si continua a indagare su piste già valutate in sentenza definitiva”. Secondo il legale, gli attuali sviluppi sarebbero privi di fondamento giuridico e motivati solo dal desiderio di rimettere in discussione un verdetto già definitivo.

Sospetti su colloqui riservati: la replica della difesa

Durante il dibattito, Aiello ha sollevato l’ipotesi di un colloquio riservato tra il nuovo difensore di Stasi e il procuratore, definendo il fatto come certo e invitando a chiarirlo pubblicamente. Questa affermazione ha suscitato una pronta risposta da parte dell’avvocato Antonio De Rensis, collegato successivamente in trasmissione. De Rensis ha smentito categoricamente ogni incontro segreto, precisando: “Io non ho mai avuto incontri segreti con il procuratore. Ogni volta che ho incontrato il procuratore Napoleone erano presenti altri magistrati. Sempre. Mai un incontro riservato, mai una stanza chiusa, mai una trattativa nascosta”.

