Furgone travolge due adolescenti sulle strisce: Gessica muore a 15 anni – Nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 17.45, un tragico incidente ha sconvolto la tranquillità di Tolentino, precisamente in zona Pace. Nei pressi della Multisala Giometti in via Concordia, due adolescenti che attraversavano sulle strisce pedonali sono stati investiti da un veicolo.

Un furgone Volkswagen, condotto da un uomo di 40 anni residente localmente, ha colpito i giovani con una violenza tale da scaraventare Gessica Vulpe, di soli 15 anni, a diversi metri di distanza. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Condizioni critiche per il coetaneo, trasferito in eliambulanza

Accanto a Gessica, un sedicenne ha subito gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Attualmente si trova in condizioni critiche. I due giovani erano sul passaggio pedonale nel momento dell’incidente. Gessica, appena arrivata in scooter, si stava dirigendo verso il parco commerciale. L’impatto con il furgone è stato inevitabile. Il giorno dell’incidente, Gessica aveva festeggiato la fine dell’anno scolastico con la sua sorella gemella e i compagni dell’Istituto Matteo Ricci di Macerata. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

