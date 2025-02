Fumo avvolge aereo passeggeri: paura e atterraggio d’emergenza

Panico a bordo dell’aereo. Nel bel mezzo del volo, il mezzo si è riempito di fumo avvolgendo i passeggeri spaventati. Per questo motivo, il capitano ha dichiarato emergenza a bordo segnalando la presenza di fumo nella cabina di pilotaggio. La Federal Flight Administration sta indagando sull’incidente. Cos’è successo a bordo dell’aereo? (Continua dopo le foto)

USA, panico a bordo dell’aereo: fumo avvolge i passeggeri

Un volo della Delta Airlines, partito dall'aeroporto di Atlanta e diretto a Columbia, nella Carolina del Sud si è riempito di fumo subito dopo il decollo. I passeggeri si sono spaventati quando si sono ritrovati avvolti da una coltre di fumo. L'incidente si è verificato ieri, lunedì 24 febbraio 2025. Alcune immagini scattate a bordo, mostrano l'interno del velivolo e i passeggeri avvolti dal fumo intenso che, come una nebbia, rende difficile anche la visuale.

L’atterraggio d’emergenza

Il velivolo è stato costretto a invertire la rotta e ad effettuare un atterraggio di emergenza ad Atlanta, da dove era partito. Il Boeing 717, che trasportava 94 passeggeri, 3 assistenti di volo e 2 piloti, è atterrato senza altri problemi alle 9 del mattino e ha subito dispiegato gli scivoli sulla pista per l’evacuazione immediata. Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati fatti evacuare in pochi minuti attraverso gli scivoli di emergenza. Due dei passeggeri hanno avuto bisogno di cure mediche per lievi disturbi respiratori ma sono stati dimessi poco dopo. Alcuni viaggiatori hanno raccontato la loro disavventura.

