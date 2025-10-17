Fulham-Arsenal: statistiche a confronto e quote aggiornate

La Premier League torna protagonista con una delle sfide più attese dell’ottava giornata: Fulham e Arsenal si affronteranno sabato 18 ottobre alle ore 18:30 presso il celebre Craven Cottage di Londra. Il match accende i riflettori su due realtà dal percorso molto diverso: da una parte il Fulham, che cerca riscatto dopo un avvio complicato, dall’altra l’Arsenal di Arteta, attuale capolista del campionato e candidato a proseguire la propria corsa verso i vertici.

Due squadre con obiettivi diversi: analisi del contesto e delle formazioni

L’incontro mette di fronte due squadre che hanno vissuto le prime giornate con stati d’animo differenti. Il Fulham occupa la quattordicesima posizione in classifica, reduce da una serie di risultati alterni, ma è ancora imbattuto tra le mura amiche nelle ultime cinque gare disputate al Craven Cottage. La squadra guidata da Marco Silva dovrà però far fronte ad alcune assenze pesanti come Sasa Lukic e forse Raul Jimenez, affidandosi così alla vivacità di Joshua King e alla creatività di Alex Iwobi e Harry Wilson sulla trequarti.

Il Fulham dovrebbe schierarsi con una difesa composta da Andersen , Bassey e Diop , con Bernd Leno tra i pali.

dovrebbe schierarsi con una difesa composta da , e , con tra i pali. A centrocampo, spazio a Sander Berge e Tom Cairney , con Castagne e Sessegnon larghi.

e , con e larghi. Davanti, King sarà supportato da Wilson e Iwobi.

L’Arsenal si presenta invece forte del primato in classifica e di una solidità difensiva notevole (solo due gol subiti nelle ultime sette partite). Nonostante le assenze di Martin Odegaard e Gabriel Jesus, il tecnico Arteta può contare su un attacco formato da Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres, mentre in mediana il trio Declan Rice, Eberechi Eze e Martín Zubimendi garantisce equilibrio e qualità.

Statistiche a confronto: rendimento, forma e precedenti storici

Analizzando i dati delle ultime settimane, emergono differenze significative fra le due contendenti:

L’ Arsenal ha vinto otto delle ultime dieci partite stagionali, con una sola sconfitta e un pareggio in campionato (contro Liverpool e Manchester City ).

ha vinto otto delle ultime dieci partite stagionali, con una sola sconfitta e un pareggio in campionato (contro e ). Il Fulham mostra invece un rendimento altalenante, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Premier League.

mostra invece un rendimento altalenante, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Premier League. Nei 65 precedenti ufficiali, l’ Arsenal ha avuto la meglio in 43 occasioni, mentre il Fulham ha vinto solo nove volte.

ha avuto la meglio in 43 occasioni, mentre il ha vinto solo nove volte. L’ultimo incrocio fra le due squadre all’Emirates Stadium ha visto i Gunners imporsi per 2-1. Il precedente più recente al Craven Cottage si è concluso con un pareggio 1-1.

Ultime 5 partite Fulham Ultime 5 partite Arsenal L W W L L D W W W W

Quote dei bookmaker: Arsenal saldo favorito, ma attenzione alle sorprese

Le principali agenzie di scommesse convergono nel considerare l’Arsenal nettamente favorito per la vittoria finale:

William Hill : successo Arsenal quotato a 1.45, pareggio a 4.50, vittoria Fulham a 6.50.

: successo quotato a 1.45, pareggio a 4.50, vittoria a 6.50. Bet365: Arsenal 1.50, pari 4.40, Fulham 6.00.

Quotazioni simili testimoniano la fiducia dei bookmaker nei confronti della formazione ospite, anche se i derby londinesi hanno spesso riservato colpi di scena in passato. Il Fulham cercherà di sfruttare il fattore campo per provare a invertire il pronostico.

Giocatori chiave e curiosità statistiche: Saka, Gyökeres e King sotto osservazione

Nel Fulham, Joshua King si è messo in mostra per impegno e costanza, con 7 tiri in porta su 7 presenze e una buona percentuale di dribbling riusciti. Alex Iwobi si segnala per 1 gol e 2 assist, mentre Harry Wilson ha già trovato la via della rete.

Nei Gunners, il protagonista più atteso è Bukayo Saka, con 2 gol e 7 passaggi chiave in 5 presenze. Viktor Gyökeres fa valere la propria fisicità con 3 gol in 7 gare. In generale, l’Arsenal si distingue per compattezza e capacità di coinvolgere più uomini nella fase offensiva.

Il Fulham non ha mai vinto la Premier League, mentre l’ Arsenal vanta 13 titoli, l’ultimo nel 2004.

non ha mai vinto la Premier League, mentre l’ vanta 13 titoli, l’ultimo nel 2004. Il Fulham è imbattuto in casa nelle ultime cinque partite di campionato disputate al Craven Cottage .

è imbattuto in casa nelle ultime cinque partite di campionato disputate al . L’Arsenal ha subito solo due reti nelle ultime sette partite ufficiali.

La partita rappresenta dunque un interessante banco di prova per entrambe le squadre, con molteplici spunti statistici e quote che preannunciano una sfida da seguire fino all’ultimo minuto.

In conclusione, Fulham e Arsenal si affrontano in un match che promette intensità e qualità. I numeri e le quote sorridono ai Gunners, ma il calcio inglese è spesso teatro di sorprese: occhi puntati su un derby londinese che potrebbe regalare emozioni e nuovi spunti statistici per gli appassionati.