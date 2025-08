Home | Franco Baresi operato per una nodulazione polmonare: “Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma”

Il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, è stato sottoposto con successo a un’operazione per la rimozione di una nodulazione polmonare. A comunicarlo è il club rossonero attraverso una nota ufficiale.

L’intervento, si legge nel comunicato, è andato positivamente e l’ex capitano rossonero “seguirà ora una terapia di consolidamento a base di immunoterapico”. Il messaggio si chiude con un incoraggiamento affettuoso: “Forza Capitano, siamo tutti con te”.

AC Milan informa che Franco Baresi è stato operato con successo per la rimozione di una nodulazione polmonare e seguirà ora una terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Forza Capitano, siamo tutti con te ❤️🖤

Le parole di Baresi

Lo stesso Baresi, attraverso i canali ufficiali del Milan, ha voluto rivolgersi ai tifosi con un messaggio semplice e toccante:

“Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio.”

MILAN, ITALY – FEBRUARY 02: Franco Baresi ex player of Milan during the Serie A match between Milan and Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on February 02, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Franco Baresi, un simbolo del Milan

Franco Baresi, leggenda vivente del Milan e della Nazionale italiana, è da sempre un punto di riferimento per la tifoseria rossonera. La notizia dell’operazione ha suscitato una grande ondata di affetto e vicinanza da parte dei tifosi e del mondo del calcio, che ora attendono con fiducia il suo pieno recupero.

Baresi è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano ed internazionale, nonché una bandiera indiscussa del Milan, con cui ha giocato per vent’anni dal 1977 al 1997. Capitano per oltre un decennio, ha indossato la maglia rossonera in 719 partite ufficiali, vincendo 6 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Supercoppe italiane.

Considerato un simbolo di leadership, eleganza e intelligenza tattica, ha fatto parte della leggendaria difesa milanista guidata da Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Con la Nazionale italiana ha disputato 3 Mondiali, conquistando il titolo nel 1982 e arrivando in finale nel 1994. Dopo il ritiro, il numero 6 è stato ritirato dal Milan in suo onore, segno del legame eterno tra Baresi e il club.

