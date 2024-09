Francia-Italia stasera, a sessantanove giorni dall’amara sconfitta contro la Svizzera a Euro 2024, la nazionale italiana torna in campo questa sera. Il luogo sarà il Parco dei Principi di Parigi, dove affronterà la Francia, anch’essa in fase di profondo rinnovamento dopo l’Europeo in cui i transalpini hanno ceduto in semifinale contro la Spagna. Alle 20.45 inizierà la prima partita del girone della quarta edizione della Nations League. L’Italia, da sempre presente nella Lega A, è nel gruppo 2 insieme a Belgio e Israele.

Finire tra le prime due posizioni significa garantirsi la testa di serie per i sorteggi dei gironi di qualificazione al Mondiale 2026. Questi incontri non sono banali, ma per Luciano Spalletti sono fondamentali per valutare nuove potenziali risorse. “Dobbiamo innovare, questo percorso sarà lungo quanto la Nations League e poi esamineremo quanto accaduto”, ha dichiarato in conferenza stampa ieri. Oggi sarà il 40º confronto tra le due nazionali: l’Italia ha il vantaggio storico, ma la Francia ha vinto gli ultimi tre incontri. L’arbitro sarà il svizzero Sandro Schärer.

Didier Deschamps ha molti dubbi sulla formazione, ma ha recuperato Jonathan Clauss, terzino destro in ballottaggio con Koundè. Potrebbero esserci tre giocatori del Milan nell’undici titolare: Maignan e Theo Hernandez sono certi della maglia, mentre Youssouf Fofana è in lizza con Zaire-Emery. Kylian Mbappè guiderà l’attacco dopo essere stato presente ieri in conferenza stampa, ma ci sono incertezze sugli altri ruoli in attacco: l’unico sicuro di giocare è Barcola, con Kolo Muani, Dembele, Griezmann e Olise in ballottaggio. Quest’ultimo, classe 2001, è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore dopo l’esperienza olimpica estiva.

Luciano Spalletti ha deciso di tornare al 3-5-2, modulo utilizzato solo una volta in Germania contro la Croazia. In difesa, Donnarumma sarà protetto da una linea a tre composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. A centrocampo, Ricci giocherà da mediano con il supporto di Frattesi e Tonali. Il posto sulla fascia destra è in ballottaggio tra Cambiaso e Bellanova, mentre a sinistra Dimarco è certo della maglia. Raspadori e Retegui formeranno la coppia d’attacco.”