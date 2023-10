Francesco Totti ha lasciato uno struggente messaggio sui social che ha reso tristi i fan. L’ex capitano della Roma ha voluto condividere il suo dolore a causa del lutto che lo ha colpito.

Il lutto del suo amico

Francesco Totti e Giancarlo Pantano sono cresciuti insieme e ancora oggi lavorano fianco a fianco, nell’agenzia dell’ex capitano della Roma. Un amico, come un fratello è considerato per Totti l’ex calciatore che ha un passato con le maglie di Pistoiese, Cisco Lodigiani, Igea, Latina, Frascati e Fidene fino al 2011, quando ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Pantano ha perso ieri la mamma e Totti ha voluto dimostrargli la sua vicinanza anche sui social. (continua dopo la foto)

Chi è Giancarlo Pantano

Giancarlo Pantano è un ex calciatore professionista di serie B. Nato a Roma il 15 giugno 1977, ha giocato per la Pistoiese, Cisco Lodigiani, Igea, Latina, Frascati e Fidene prima di ritirarsi nel 2011. Amico da sempre di Francesco Totti è stato talent Scout nella Ct 10 Managment, l’agenzia dell’ex Capitano della Roma prima di diventare tecnico della Totti Sporting Club. Ha lavorato anche per il cinema ed è stato ispettore di set per la seconda stagione di Suburra. Pantano abita a Roma, è sposato con Elisa Barbieri, con cui nel 2011 ha avuto suo figlio Tommaso. In passato si vociferava di un possibile flirt con l’attrice Claudia Gerini, smentita dallo Pantano durante un’intervista a Novella 2000. (continua dopo la foto)

Il messaggio struggente di Totti

“Ciao Carletta, sarai sempre con noi“, ha scritto Francesco Totti, che dal Giappone, dove si trova al momento per via di impegni lavorativi, ha postato sul suo profilo Instagram, un breve messaggio per la mamma di Giancarlo Pantano, scomparsa nella giornata di ieri. Tra i tanti commenti al post, non manca quello di Noemi Bocchi, la compagna del Capitano, che ha scritto: “Ti voglio bene“, preceduto da un cuore.