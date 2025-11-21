Frana sui binari, il treno deraglia: terrore in Italia, tutto in un istante – Mattinata di paura sulla Ferrovia del Liri: il convoglio 20184 Roccasecca–Sora–Avezzano è uscito dai binari nei pressi di Arce intorno alle 6:50, a causa della caduta improvvisa di massi provenienti dal costone roccioso adiacente alla linea ferroviaria.

Secondo le prime ricostruzioni, i massi hanno invaso i binari all’improvviso proprio durante il transito del treno, impedendo qualsiasi manovra di emergenza da parte del macchinista. La motrice è così sviata senza possibilità di evitare l’ostacolo. A bordo del treno si trovavano cinque persone, nessuna delle quali ha riportato ferite. Nonostante il forte spavento causato dal deragliamento, tutti i presenti sono rimasti illesi.

Operazioni di sicurezza dopo l’incidente ferroviario

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e i Vigili del Fuoco. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e gestito la messa in sicurezza della zona, mentre i Vigili del Fuoco hanno controllato la stabilità del costone e il convoglio coinvolto.

