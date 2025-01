La frana è il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto l’azione della forza di gravità. La forza di gravità è il motore principale di una frana, ma esistono una serie di fattori che possono condizionare un pendio e predisporlo a fenomeni di instabilità e movimenti. Tra questi, possono giocare ruoli importanti l’azione degli agenti atmosferici o i terremoti. In queste ore si è verificata una frana in Italia a causa della quale decine di persone sono rimaste isolate. (Continua a leggere dopo le foto)

Frana in Italia, decine di persone restano isolate

In queste ore si è verificata una frana in Italia a causa della quale decine di persone sono rimaste isolate. Nello specifico il triste evento avvenuto nella notte del 7 Gennaio 2025 ha coinvolto l’imbocco della strada comunale che conduce alla frazione di Marsiglia, nel Comune di Davagna, alta Val Bisagno, isolando cinquanta persone. L’intero abitato, come riportato da The Social post, al momento è raggiungibile solo a piedi. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, non si registrano feriti.

