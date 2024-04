Forte esplosione, crolla facciata di una palazzina in Italia

Paura in Italia a causa di una forte esplosione, accompagnata da un intenso odore di gas. È crollata la facciata di una palazzina, la polvere ricopre le auto parcheggiate e tutta la gradinata sottostante è ricoperta di pietre. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito. (Continua…)

Leggi anche: Investito da un’auto in retromarcia, l’ultimo saluto al piccolo Matteo

Leggi anche: Addio ad un grande artista: italiani in lacrime

Crolla la facciata di una palazzina in Italia

Tanta paura in una città italiana dove è venuto giù il muro di una palazzina. Solo per una fortunata coincidenza in strada non c’era nessuno. Solitamente, infatti, ci sono bambini che giocano a pallone e turisti. I residenti raccontano di aver sentito un frastuono come un’esplosione e qualcuno aggiunge di aver sentito anche puzza di gas. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)