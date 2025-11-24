Formula 1, primo match point per Norris in Qatar: Verstappen e Piastri in agguato

Il Gran Premio del Qatar può rappresentare il primo match point per Lando Norris nella corsa al titolo mondiale di Formula 1. Dopo la doccia fredda della squalifica a Las Vegas, l’inglese della McLaren guida la classifica con 24 punti di vantaggio sui diretti inseguitori, Max Verstappen e Oscar Piastri, che però restano minacce da non sottovalutare.

La McLaren si presenta a Losail con un pilota in grande spolvero, reduce da prestazioni solide da Monza in avanti. Per Norris, l’obiettivo è semplice: precedere i rivali e consolidare il margine in vista di Abu Dhabi, dove potrebbe godersi di una passerella finale.

In base agli scenari, il titolo potrebbe arrivare già a Losail, anche grazie alla Sprint del sabato, se Verstappen e Piastri restassero a bocca asciutta. La discriminante rimane il conteggio delle vittorie stagionali, che obbliga Norris a guadagnare due punti sui rivali diretti.

Lando Norris è il favorito d’obbligo. Tutto dipende da lui e dalla sua capacità di mantenere concentrazione e autostima. Dopo aver trasformato una stagione che sembrava compromessa a Zandvoort, Norris ha davanti a sé l’occasione di mettere le mani sul primo titolo mondiale. (continua dopo la foto)

Max Verstappen: Il quattro volte iridato resta pericoloso. Una vittoria a Losail potrebbe riportarlo a contatto con Norris, riaprendo il duello per Abu Dhabi. La sua esperienza e abilità nelle gare decisive lo rendono il candidato perfetto per ribaltare la situazione, anche grazie alla capacità di gestire tensioni e colpi di scena tipici della Formula 1.

Oscar Piastri è il terzo incomodo. Dopo un periodo in cui ha sprecato il grande vantaggio che aveva raccolto, deve riuscire a ritrovarsi. Ormai non ha nulla da perdere, il giovane pilota corre sotto pressione e con la necessità di dimostrare di poter competere con i due favoriti. La carriera che ha davanti a sé è lunga, ma il tempo per agire e non sprecare opportunità per questa stagione è limitato.

Il GP del Qatar segnerà quindi un passaggio forse decisivo. Norris ha l’opportunità di chiudere il discorso titolo in anticipo, ma Verstappen e Piastri sono pronti a sfruttare ogni minima indecisione.

La gara di Losail diventa così un crocevia decisivo per l’assegnazione del Mondiale, con percentuali e pronostici che, pur oscillanti, confermano il pilota McLaren come grande favorito. Il deserto della Penisola Arabica potrebbe dunque trasformarsi in teatro della prima grande festa di Norris… o del rilancio clamoroso di uno dei suoi inseguitori.

