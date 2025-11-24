Formula 1, primo match point per Norris in Qatar: Verstappen e Piastri in agguato

x

Il Gran Premio del Qatar può rappresentare il primo match point per Lando Norris nella corsa al titolo mondiale di Formula 1. Dopo la doccia fredda della squalifica a Las Vegas, l’inglese della McLaren guida la classifica con 24 punti di vantaggio sui diretti inseguitori, Max Verstappen e Oscar Piastri, che però restano minacce da non sottovalutare.

La McLaren si presenta a Losail con un pilota in grande spolvero, reduce da prestazioni solide da Monza in avanti. Per Norris, l’obiettivo è semplice: precedere i rivali e consolidare il margine in vista di Abu Dhabi, dove potrebbe godersi di una passerella finale.

In base agli scenari, il titolo potrebbe arrivare già a Losail, anche grazie alla Sprint del sabato, se Verstappen e Piastri restassero a bocca asciutta. La discriminante rimane il conteggio delle vittorie stagionali, che obbliga Norris a guadagnare due punti sui rivali diretti.

Lando Norris è il favorito d’obbligo. Tutto dipende da lui e dalla sua capacità di mantenere concentrazione e autostima. Dopo aver trasformato una stagione che sembrava compromessa a Zandvoort, Norris ha davanti a sé l’occasione di mettere le mani sul primo titolo mondiale. (continua dopo la foto)

Max Verstappen: Il quattro volte iridato resta pericoloso. Una vittoria a Losail potrebbe riportarlo a contatto con Norris, riaprendo il duello per Abu Dhabi. La sua esperienza e abilità nelle gare decisive lo rendono il candidato perfetto per ribaltare la situazione, anche grazie alla capacità di gestire tensioni e colpi di scena tipici della Formula 1.

Oscar Piastri è il terzo incomodo. Dopo un periodo in cui ha sprecato il grande vantaggio che aveva raccolto, deve riuscire a ritrovarsi. Ormai non ha nulla da perdere, il giovane pilota corre sotto pressione e con la necessità di dimostrare di poter competere con i due favoriti. La carriera che ha davanti a sé è lunga, ma il tempo per agire e non sprecare opportunità per questa stagione è limitato.

Il GP del Qatar segnerà quindi un passaggio forse decisivo. Norris ha l’opportunità di chiudere il discorso titolo in anticipo, ma Verstappen e Piastri sono pronti a sfruttare ogni minima indecisione.

La gara di Losail diventa così un crocevia decisivo per l’assegnazione del Mondiale, con percentuali e pronostici che, pur oscillanti, confermano il pilota McLaren come grande favorito. Il deserto della Penisola Arabica potrebbe dunque trasformarsi in teatro della prima grande festa di Norris… o del rilancio clamoroso di uno dei suoi inseguitori.

