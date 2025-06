Formula 1, la favola di “Kimi” Antonelli: dal podio di Montreal ai banchi di scuola

Per Andrea Kimi Antonelli non ci sono solo i circuiti di Formula 1, ma anche quelli più normali (e temuti) degli esami di maturità. Il giovane talento bolognese della Mercedes, fresco di uno storico podio a Montreal, deve ora affrontare l’ostacolo scolastico più comune per un diciottenne italiano: la prima prova scritta.

G. P. Canada vince Russell ma dopo 25 anni un italiano Kimy Antonelli sul podio tra le due Mercedes Verstappen.. Leclerc quinto Hamilton sesto pic.twitter.com/tsA7VQZ0HV — Raffaele D'Arcangelo (@RaffaDArcangelo) June 15, 2025

Antonelli frequenta con successo l’Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove domani siederà in aula con i suoi coetanei. Lo ha confermato, pur senza troppi dettagli, la madre Veronica in un’intervista al Resto del Carlino.

“Sì, se vuole diplomarsi deve sostenere la maturità. Come tutti”. Nessun percorso alternativo o scorciatoia da campione: “Al Salvemini, con tutti i suoi compagni. Il primo anno di Formula 1 è stato complicato, ma lui non si è tirato indietro”.

Nessun rimpianto, anzi: “Ha fatto sacrifici, ma è stato contento di frequentare la scuola e stare con i suoi amici. Saranno ricordi che resteranno sempre“.

Già lo scorso settembre sul Corriere di Bologna, l’ex preside Carlo Braga aveva raccontato un aneddoto che riassume bene la determinazione di Antonelli: “Era il 2020, Kimi aveva 14 anni e venne da solo nel mio ufficio per spiegarmi le sue esigenze. Guidava i go-kart, ma si presentò in totale autonomia. Capii subito di avere davanti un ragazzo speciale“.

Formula 1, Kimi Antonelli: un fenomeno anche a scuola

I risultati parlano chiaro: media sopra l’8 nonostante i mille impegni in pista. Da regolamento, gli atleti professionisti possono organizzare interrogazioni e verifiche su misura e hanno regole diverse sulle assenze. Ma in classe, come ai box, è la costanza a fare la differenza.

Così, dopo aver spezzato un digiuno lungo 15 anni per l’Italia in Formula 1, Antonelli dovrà ora domare un avversario che non ha un motore, ma una commissione giudicante più severa dei giornalisti che affollano i box della Formuna 1: la maturità. Un traguardo che vale quasi quanto un Gran Premio.

