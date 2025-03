Formula 1: Ferrari, pronostico e statistiche 2025

Formula 1 è uno degli sport motoristici più seguiti al mondo, e la stagione 2025 sta già regalando sorprese e colpi di scena. Dopo un avvio di campionato difficile, la Ferrari è al centro delle discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Con le recenti prestazioni altalenanti, le quotazioni per la vittoria del titolo sembrano sempre più incerte, ma le speranze non sono ancora del tutto svanite. In questo articolo, esploreremo le prospettive della scuderia di Maranello per il mondiale 2025, analizzando le statistiche e le quote attuali.

Bilancio Ferrari: statistiche e quote attuali

La stagione della Ferrari è iniziata con un inatteso colpo di scena a Shanghai, dove entrambe le monoposto del Cavallino sono state squalificate. Questa deludente partenza rappresenta il peggior inizio di campionato degli ultimi 16 anni per la scuderia italiana. Nonostante queste difficoltà, i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc restano agguerriti e determinati a risalire la classifica.

Le quote attuali per i piloti della Ferrari sono indicative delle sfide imminenti:

Lewis Hamilton : le sue probabilità di vittoria del titolo piloti partono da 15.00 su Snai e si stabilizzano attorno a 21.00 su altri bookmaker.

: le sue probabilità di vittoria del titolo piloti partono da 15.00 su Snai e si stabilizzano attorno a 21.00 su altri bookmaker. Charles Leclerc: le sue chance sono più basse, con quotazioni che vanno da 15.00 su Snai a 26.00 su William Hill e Bet365.

Nel frattempo, il giovane talento Lando Norris è considerato il favorito con quote che oscillano tra 1.65 e 1.85. Anche Oscar Piastri, compagno di scuderia di Norris, ha buone possibilità con quote tra 3.25. Il campione del mondo Max Verstappen, pur partendo dalla terza fila, mantiene una solida posizione con quotazioni tra 5.50 e 7.00.

Per quanto riguarda il mondiale costruttori, la McLaren domina le previsioni con una quota di 1.10, mentre la Ferrari si colloca in seconda posizione con quote tra 6.50 e 8.00, seguita da Mercedes e Red Bull.

Nonostante le difficoltà iniziali, la stagione è ancora lunga e la Ferrari ha tutte le carte in regola per rientrare in gioco. Le quotazioni per la vittoria del titolo costruttori restano competitive, e le speranze di riscatto sono affidate all’esperienza di Hamilton e al talento di Leclerc.

Il mondiale 2025 promette di essere battagliato fino alla fine, con numerosi colpi di scena ancora all’orizzonte. Segui l’evoluzione delle quotazioni e non perdere gli aggiornamenti sulle prossime gare. Leggi i nostri pronostici e confronta le tue previsioni con quelle dei nostri esperti!