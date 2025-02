Home | Follia in Italia, ultrà assaltano il treno dei tifosi della squadra avversaria: “Appiccato incendio sulle rotaie”

Un sabato sera di tensione ha scosso la tranquillità del Friuli, trasformando una trasferta calcistica in una notte di scontri e paura. Gli episodi di violenza hanno visto protagonisti gli ultras dell’Udinese, affiancati dai tifosi del Salisburgo, e quelli del Venezia, in un’escalation di ritorsioni che ha avuto il suo culmine nei pressi della stazione di Basiliano. L’assalto al treno che trasportava i supporter lagunari ha generato momenti di terrore per i passeggeri e costretto le forze dell’ordine a un intervento immediato.

Assaltano il treno dei tifosi della squadra avversaria

Tutto è iniziato intorno alle 18:09, quando un treno regionale veloce, partito da Udine e diretto a Venezia, è stato bloccato nei pressi della stazione di Basiliano. Un gruppo di circa cinquanta ultras, volto coperto e armati di spranghe e manganelli, ha dato fuoco a materiali sui binari nel tentativo di costringere il convoglio a fermarsi. Tuttavia, vedendo che il macchinista non accennava a rallentare, hanno deciso di scendere direttamente sui binari, obbligandolo a una brusca frenata per evitare un disastro.

Appena il treno si è fermato, è iniziato un fitto lancio di sassi contro le carrozze che trasportavano circa 300 tifosi del Venezia. Il panico ha preso il sopravvento tra i viaggiatori, molti dei quali estranei ai disordini calcistici e ignari di ciò che stava accadendo.

L’intervento della polizia

Dopo i primi attacchi, numerosi ultras veneziani sono scesi dal treno per affrontare gli aggressori. Ne è scaturita una violenta rissa che ha visto coinvolte decine di persone, con colpi sferrati da entrambe le parti. La battaglia è durata pochi minuti, ma è stata di un’intensità tale da richiedere un intervento massiccio delle forze dell’ordine.

Gli agenti del reparto Celere, che fino a poco prima avevano scortato i tifosi lagunari alla stazione di Udine, sono intervenuti tempestivamente. Determinante è stato anche il ruolo dell’elicottero della Polizia, che ha sorvolato l’area illuminandola a giorno, costringendo molti ultras a darsi alla fuga. Alcuni di loro sono riusciti a scappare grazie a vetture che li attendevano nelle vicinanze con il motore acceso.

