Fiorentina vs Juventus: statistiche e quote della partita di domenica 16 marzo

Fiorentina e Juventus si preparano a incrociare i guantoni in una delle partite più attese della ventinovesima giornata di Serie A. La sfida, che si terrà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, vede da una parte i viola, rinvigoriti dall’avanzamento in Conference League, e dall’altra i bianconeri, desiderosi di riscattare la recente sconfitta contro l’Atalanta. Il match promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre pronte a giocarsi tutto per un posto in classifica più prestigioso.

Statistiche e pronostico: Fiorentina-Juventus

La Fiorentina si presenta al confronto con un mix di risultati altalenanti: nelle ultime otto partite di campionato, i viola non hanno mai pareggiato, registrando quattro vittorie e quattro sconfitte. Inoltre, nel 2025, hanno pareggiato solo una volta in 11 incontri, a pari merito con il Monza. Tuttavia, la media punti della squadra è calata drasticamente, passando da 2.2 nelle prime 14 gare a un modesto 1.0 nelle successive 14.

Dal canto loro, i bianconeri hanno mostrato una certa solidità fuori casa, avendo perso solo una delle 13 trasferte di Serie A disputate fino ad ora. Nonostante ciò, la Juventus è reduce da una deludente sconfitta interna contro l’Atalanta, che ha interrotto una striscia positiva. Gli uomini di Thiago Motta avranno il compito di evitare una seconda sconfitta consecutiva, evento che non si verifica dal febbraio 2024.

La partita si preannuncia combattuta, con la Fiorentina che cercherà di capitalizzare l’entusiasmo derivante dal passaggio del turno in Conference, mentre la Juventus tenterà di mantenere viva la speranza di una scalata in classifica. Il pronostico vede i bianconeri leggermente favoriti, ma il calore del Franchi potrebbe giocare un ruolo cruciale nell’economia della gara.

La sfida tra Fiorentina e Juventus si profila come un banco di prova significativo per entrambe le compagini. Le quote delle scommesse riflettono un lieve favore nei confronti dei bianconeri, con una vittoria della Juventus valutata a 2.10, mentre quella della Fiorentina si attesta a 3.30. Il pareggio, invece, è quotato a 3.40.

