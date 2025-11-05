Fiorentina, altre grane: Gudmundsson va a processo, la situazione

La Fiorentina vive un momento particolarmente delicato della sua stagione per questioni di campo e di panchina. A queste, si aggiunge la vicenda di Albert Gudmundsson, che è rientrato in Islanda per presenziare alle ultime udienze del processo a suo carico per cattiva condotta sessuale, legato a un episodio dell’estate 2023.

Il giocatore islandese era stato assolto in primo grado lo scorso 10 ottobre 2024, con la sentenza che aveva riconosciuto la sua innocenza. Il procuratore islandese ha presentato ricorso, riaprendo il procedimento che ora si trova alle battute finali.

L’udienza principale è in corso al Tribunale nazionale di Reykjavik e, secondo il portale locale Visir.is, si concluderà domani. Il verdetto definitivo è atteso entro quattro settimane, dunque nei primi giorni di dicembre. L’intero procedimento si svolge a porte chiuse.

A causa del viaggio in Islanda, Gudmundsson salterà la partita di Conference League contro il Mainz, in programma giovedì sera. Il tecnico Daniele Galloppa, temporaneamente alla guida della prima squadra dopo la promozione dalla Primavera, dovrà quindi rinunciare al suo attaccante per la trasferta tedesca.

Il rientro del giocatore è previsto venerdì al Viola Park, dove riprenderà gli allenamenti. Potrebbe essere disponibile per la gara di domenica in campionato a Genova, ma con poche possibilità di partire titolare. La società attende l’evoluzione del caso, che si chiuderà con la sentenza definitiva entro dicembre.

